Uzungöl’de Yürekler Ağza Geldi! ‘İnsan Sapanı’ Halatı Koptu: Havada Asılı Kaldı

Trabzon’un turizm merkezlerinden Uzungöl’de kurulan 'insan sapanı' diye de adlandırılan 'bungy catapult'da faciadan dönüldü. İnsan sapanına bağlı bir Semanur Şahin, halatın kopmasıyla aşağı düştü ve havada asılı kaldı. Yürekleri ağza getiren kazada Şahin, hafif şekilde yaralandı.

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Trabzon’un Çaykara ilçesindeki yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği turizm merkezi Uzungöl’de facianın eşiğinden dönüldü. Uzungöl’ü ziyaret eden Semanur Şahin, arkadaşlarıyla adrenalin yaşamak için ‘insan sapanı’ diye adlandırılan ‘bungy catapult’u deneyimlemek istedi.

Esneyebilen halatlı mekanizmaya bağlanan Şahin, yerden metrelerce havaya fırlatıldı. Bu sırada halatlardan birinin kopması sonucu ayağından hafif yaralanan Semanur Şahin, havada asılı kalırken, görevlilerin müdahalesiyle bulunduğu halattan kurtarıldı. Halatın kopma anı ve sonrasında yaşananlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, metrelerce yükseğe çıkan Şahin’in halat kopmasıyla çığlık atarak, hızla düştüğü ve arkadaşların kendisine doğru koştuğu anlar yer alırken, çevredeki görevlinin ise "Abla" diyerek seslendiği duyuldu

“ÖLÜME BU KADAR YAKLAŞACAĞIMI BİLMİYORDUM”

Yaşanan kaza yürekleri ağzı getirirken, kazada Semanur Şahin ayağından hafif şekilde yaralandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şahin, “Mesela ben ihmaller sonucu ölüme bu kadar yaklaşacağımı bilmiyordum. Bu videoyu izlemek en zor bana geliyor ama insanların benim yaşadığım o korkuyu yaşamasını istemiyorum bilmeden tam anlamıyla güven vermeyen bir yerde denemelerini istemiyorum çünkü bu korku yaşanılacak bir korku değil” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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