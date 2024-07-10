Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına hem karadan hem havadan müdahale sürüyor.

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Beyce Mahallesi'ndeki ormanda, saat 11.30 sıralarında, yangın çıktı. İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz ve 2 dozer 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Kaynak: DHA

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