AKP'den CHP'ye Geçen Belediye Düğmeye Bastı... Lüks Siteye Tahsis Edilen Plaj Halka Açılıyor

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen Tuzla Belediyesi, lüks bir konut sitesine tahsis edilen plajın halka açılması için çalışma başlattı. Eski AKP’li yönetim, halk plajını 'sağlık ve hijyen kurallarına uygun değil' diyerek kapatmıştı.

AKP'den CHP'ye Geçen Belediye Düğmeye Bastı... Lüks Siteye Tahsis Edilen Plaj Halka Açılıyor

Tuzla Belediyesi'nin AKP yönetiminde olduğu dönemde halk plajı 'sağlık ve hijyen koşulları' gerekçe gösterilerek kapatılmıştı. Belediyenin halk sağlığına uygun olmadığını öne sürdüğü plajın hemen yanına lüks konut yapıldığı ortaya çıkmıştı. İnşaat şirketinin reklamlarında konutlar 'denize sıfır' olarak pazarlanmış, kano, sörf gibi deniz sporları için ideal olduğu belirtilmişti.

Sözcü'den Mahir Ağar'ın haberine göre; 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen Tuzla Belediyesi, plajı bakım- onarım çalışmalarının ardından tekrar açıyor. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün seçim vaadi olan Halk Plajı’nın açılışı 11 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

SEÇİM ÖNCESİ SÖZ VERMİŞTİ

Bingöl, seçim öncesi saha ziyaretlerinde Tuzla Halk Plajı’nı komşularıyla buluşturacağına söz vermişti. Tuzla Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Göreve geldiği günden beri plajın tekrar açılması için çalışan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, söz verdiği gibi Tuzlalıların hakkını, komşularına geri verdi ve deniz, halk ile tekrar buluşturuldu” denildi.

'TOPLUMSAL BİR HAK YERİNE GETİRİLİYOR'

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Tuzla Kart sahiplerine özel indirimler ve ayrıcalıklar sunarak, plajımızın keyfini çıkarmanızı sağlayacağız. Tuzla Belediyesi olarak, seçim öncesi verdiğimiz sözleri yerine getirme gayreti içinde olduk. Tuzlalıların denizle buluşmasını sağlamak, sadece fiziksel bir ihtiyaç değil, aynı zamanda toplumsal bir hakkın yerine getirilmesidir. Halk Plajı'nın açılmasıyla, yurttaşlarımızın güzel anılar biriktireceği, birlikte vakit geçireceği bir mekân oluşturmuş olacağız. Bu projenin hayata geçirilmesinde Tuzla halkının desteği büyük önem taşıdı” dedi.

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