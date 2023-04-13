Uzman isim 'çıplak elle dokunmayın' diye uyardı: İşte en büyük tehlikede olan iller

Türkiye'de yaz ayları geldi çattı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yaz aylarını diken üstünde geçlirmemize neden olan keneler de kısa bir süre sonra toprakta baş göstermeye başlayacak. Kenelerde durum böyleyken uzmanlardan da önemli uyarılar gelmeye başladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesi Biyoloji bölümünden Doç. Dr. Adem Keskin, başta Tokat, Çankırı, Yozgat ve Sivas olmak üzere tüm illerimizde ikamet eden vatandaşlarımıza keneler hakkında hayati öneriler verdi.

Keskin uyarısında şu ifadeleri kullandı: "Kene vücudumuza geldiğinde mümkün olan en kısa sürede keneyi vücudumuzdan uzaklaştıracağız. Hekimden destek almak sağlık kuruluşuna uğramak son derece önemli ancak bazı durumlarda sağlık kuruluşları çok yakın olmaya bilir. Bir kaç saatlik uzaklıkta olabilir, bu tür durumlarda mümkün oldukça hızlı şekilde keneyi vücudumuzdan uzaklaştırmamız gerekiyor. Ne kadar çok kene vücudumuz da kalırsa hastalık ajanını vücudumuza alma ihtimalimiz o kadar artacak.

"HEKİM OLMAYANLAR DA CIMBIZLA ÇIKARMAYI DENEMESİN"

Hekim bilgisi olmayanlar da keneyi cımbızla, bez parçasıyla veya poşetle vücuttan uzaklaştırması gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta çıplak el ile keneye dokunmamak. Kene konağının üzerinden çıkarıldığında bir sıvı salgılar, bu sıvı içerisinde de virüs olabilir. Kene vücudumuza yapışmışsa sürekli oynamamız gerekiyor. İnsanlardan aldığımız kenelerde şunu da görüyoruz kene yakılmış oluyor bunun yapılmaması gerekiyor. Çok değişik bir yöntem olarak kene üzerine yap dökenler görmüştüm. Kene yeni yapışmış ise kolayca vücuttan çıkacaktır. Kene kartları ve kaşıkları bulunuyor bunları da temin edebiliriz.