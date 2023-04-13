İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Ramazan Bayramı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Bayram öncesi ve bayram boyunca trafik tedbirleri alınırken; 99 bin 245 trafik personeli görev alınacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Ramazan Bayramı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri” konulu genelge gönderdi.

Bayram öncesi ve sürecince alınacak trafik tedbirleri tek tek sıralandığı genelge kapsamında emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 51 bin 300 ekip/tim, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak.

Ramazan Bayramı nedeniyle karayolu ile seyahat edecek vatandaşların emniyet kemeri kullanmasının önemine dikkat çekilmesi amacıyla “Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz” mottosuyla hazırlanan afişlere yer verilecek.

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