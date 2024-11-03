Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu!

Bolu'nun Mengen ilçesinde kendisinden haber alınamayan 29 yaşındaki uzman çavuş Durmuş Ali Candaş evinde ölü bulundu. Candaş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp morguna götürüldü.

Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu!

Bolu'da Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma uzman çavuş Durmuş Ali Candaş'ın (29), Manisa'da yaşayan ailesi oğullarından bir süre haber alamadı. Bunun üzerine aile, Beşler Mahallesi'nde ikamet eden oğullarının komşularına ulaştı.

Candaş'ın kaldığı dairenin zilini çalan apartman sakinleri, kapı açılmayınca durumu Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Candaş'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde uzman çavuşun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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