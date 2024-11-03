Muğla'da Orman Yangını!
Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü. Ekiplerin yangını soğutma işlemleri sürüyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesinin Kafaca Mahallesi’nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 17.30 itibarıyla 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektar orman ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangını soğutma işlemleri sürüyor.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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