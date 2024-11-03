Muğla'da Orman Yangını!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü. Ekiplerin yangını soğutma işlemleri sürüyor.

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Muğla'da Orman Yangını!

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Kafaca Mahallesi’nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Muğla'da Orman Yangını! - Resim : 1

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 17.30 itibarıyla 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektar orman ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangını soğutma işlemleri sürüyor.

Muğla'da Orman Yangını! - Resim : 2

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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