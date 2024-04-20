Uzaya giden ilk Suriyeli astronot Faris, Türkiye'de öldü

Uzaya giden ilk Suriyeli ve 2. Arap olma unvanına sahip Tümgeneral Muhammed Faris'in Gaziantep'te bir hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi

Uzaya giden ilk Suriyeli astronot Faris, Türkiye'de öldü

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 73 yaşındaki Faris'in cuma günü Türkiye'de vefat ettiğini duyurdu.

Faris'in, cesur ve halkın sesine kulak veren duruşunun Suriyelilerin sevgisini kazandığını kaydeden Bahra, Faris'in, "uzaya çıkan ilk Suriyeli ve ikinci Arap olarak yerel ve uluslararası düzeyde parlak bir isim olduğuna" işaret etti.

Bahra, Faris'in ailesi ve yakınları ile tüm Suriye halkına başsağlığı diledi. Faris'in yakınları ise, merhumun, ramazan ayı sonlarında kalp krizi geçirdiğini ifade etti.

AA'nın haberine göre; Suriyelilerin ilk kozmonotu olan Faris, 1987 yılında uzaya gidip gelmesinden sonra ülkesinde kahraman gibi karşılanmış ve Suriye’de bulunan üniversitelerde 10 yıl kadar ders vermişti.

Faris, Suriye'de 2011 yılında Esad rejimine karşı başlayan halk ayaklanması ve iç savaşın ardından Türkiye'ye sığınmıştı.

Kaynak: AA

Karabük'te bıçaklı kavga: 3 yaralı Karabük'te bıçaklı kavga: 3 yaralı
Doğum ayı çiçeğiniz karakteriniz hakkında ilginç bilgiler veriyor... Doğum ayı çiçeğiniz karakteriniz hakkında ilginç bilgiler veriyor...
Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Show TV'den Kızılcık Şerbeti kararı. Final iddiaları vardı... Üzücü haber geldi Show TV'den Kızılcık Şerbeti kararı. Final iddiaları vardı... Üzücü haber geldi
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan “Kâr amacı güdülmüyor” demişti ama... Tarım Kredi'nin 2023 yılı bilançosu belli oldu Tarım Kredi'nin 2023 yılı bilançosu belli oldu
Merkez Bankası açıkladı, tahminler değişti: 1 dolar ay sonu ne kadar olacak? 1 dolar ay sonu ne kadar olacak?
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Turist rehberlerinden Meclis'ten geçen yeni yasaya tepki: Bir madde metinden çıkarıldı Turist rehberlerinden Meclis'ten geçen yeni yasaya tepki