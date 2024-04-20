Karabük'te bıçaklı kavga: 3 yaralı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

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Karabük'te bıçaklı kavga: 3 yaralı

100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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