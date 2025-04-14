Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bor İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada,146,83 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ayrıca, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama ile Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanma suçundan yakalama emri bulunan 3 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA