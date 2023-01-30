Uyuşturucu kaçakçılığından yargılanan Ali Osman Akat beraat etti

Uyuşturucu kaçakçılığından yargılanan L’actone Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme" suçundan yargılandığı davada beraat etti.

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Uyuşturucu kaçakçılığından yargılanan Ali Osman Akat beraat etti

İş insanı Ali Osman Akat’ın da arasında bulunduğu 6 sanığın ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme’ suçlamasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Ali Osman Akat’ın da arasında bulunduğu 5 sanığın beraatına hükmetti, 1 sanığı ise 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Eski Türk - Amerikan İş Adamları Derneği (TABA) Genel Başkanı Ali Osman Akat’ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme’ suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 17.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Süleyman Yekenkunrul ve Tevfik Akan Atak hazır bulundu. Mahkemeye tutuksuz sanıklar Sarra Chouıekh ile Ali Karataş da sanık avukatlarıyla birlikte katıldı.

5 SANIĞA BERAAT KARARI

Alınan savunmaların ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ali Osman Akat, Sarra Chouıekh, Ali Karataş, Mustafa Güldiken ve Süleyman Yekenkunrul’un ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme’ suçundan kuşku sınırlarını aşan, kesin, inandırıcı ve hukuka uygun delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verdi. Heyet ayrıca, sanık Yekenkunrul’un tahliyesine de hükmetti.

1 SANĞI 25 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanık Tevfik Akan Atak’ı ise ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme’ suçundan neticeten 25 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına ve 262 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri yurt dışından Türkiye'ye sokarak suç işledikleri kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ali Osman Akat, Tevfik Akan Atak, Süleyman Yekenkunrul, Ali Karataş, Sarra Chouıekh ve Mustafa Güldiken’in ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme’ suçundan 90’ar yıldan 135’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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