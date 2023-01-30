Başak Demirtaş: Selahattin'in yeni kitabı için yeriniz var mı?
Başak Demirtaş, sosyal medya hesabından eşi Selahattin Demirtaş'ın yeni kitabı ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Başak Demirtaş, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş'ın yeni kitabıyla ilgili paylaşım yaptı. Başak Demirtaş, eşinin önceki kitaplarını ve yayıncısı Dipnot Kitap'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
"Selahattin'in en çok hangi kitabını sevmiştiniz? Peki yeni kitabı için yeriniz var mı? @dipnotkitap"
Demirtaş'ın öykülerden oluşan kitabının şubat ayında yayınlanması bekleniyor.
Selahattin'in en çok hangi kitabını sevmiştiniz?— Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) January 30, 2023
Peki yeni kitabı için yeriniz var mı? 😊
@dipnotkitap pic.twitter.com/QNPmSxfNsv
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