Başak Demirtaş: Selahattin'in yeni kitabı için yeriniz var mı?

Başak Demirtaş, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş'ın yeni kitabıyla ilgili paylaşım yaptı. Başak Demirtaş, eşinin önceki kitaplarını ve yayıncısı Dipnot Kitap'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Selahattin'in en çok hangi kitabını sevmiştiniz? Peki yeni kitabı için yeriniz var mı? @dipnotkitap"

Demirtaş'ın öykülerden oluşan kitabının şubat ayında yayınlanması bekleniyor.