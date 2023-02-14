Utanmazlığın böylesi: Her yerde aranan müteahhit, beş yıldızlı otelde 'depremzede' olarak kalırken yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına alındı. Cihan'ın depremzede olarak 5 yıldızlı bir otelde kaldığı belirtildi.

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Utanmazlığın böylesi: Her yerde aranan müteahhit, beş yıldızlı otelde 'depremzede' olarak kalırken yakalandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde Cihan İnşaat firması tarafından Hatay'da yapılan Kule Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında vefat edenler ve yaralananların yakınları, apartmanı yapan firmanın sahibi Ömer Cihan'dan şikayetçi oldu.

DEPREMZEDE OLARAK KALDIĞI OTELDE YAKALANDI

Şikayet üzerinde Ömer Cihan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ailesiyle Manavgat'a gelerek, Titreyengöl turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde depremzede olarak kaldığı belirlenen Ömer Cihan, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Manavgat Merkez Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Ömer Cihan, sağlık kontrolü ve parmak izi tespitinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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