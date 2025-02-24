Usulsüz İhaleye Soruşturma; 10 Gözaltı

Edirne'nin İskender köyünde 14 bin 831 metrekare arazinin, köy muhtarlığında gerçekleştirilen usulsüz bir ihale ile satıldığına yönelik başlatılan soruşturmada, 10 kişi gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, 2015 yılında yapılan ihalenin ardından elde edilen 1 milyon 520 bin TL'nin de usulsüz şekilde kullanıldığı tespit edildi. Jandarma'nın gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin, adli süreçleri devam ediyor.

Kaynak: DHA