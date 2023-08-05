Uşak'ta tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü!

Uşak'ta evde tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan koca yaşamını yitirdi.

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Uşak merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 5. Körfez Sokak'ta bulunan bir sitede Emrah A. (42) ile eşi E.A. (40) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. mutfaktan aldığı bıçakla kocası Emrah A.'yı bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Emrah A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Emrah A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

E.A. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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