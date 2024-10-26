Uşak'ta Kaza: Direğe Çarpan Araçta 1 Ölü, 1 Yaralı

Uşak'ta Muharrem Karakuzu (18) yönetimindeki 64 ABH 696 plakalı hafif ticari araç, Kılcan köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Bir süre şarampolde ilerleyen araç, tarla kenarındaki beton çit direklerine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Karakuzu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan yolcu M.I. (25) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA