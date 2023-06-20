Uşak'ta ekmeğe yüzde 50 zam

Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamul İmalatçıları Esnaf Odası'nın zam talebini onaylayan komisyon, 17 Temmuz'dan itibaren zamlı fiyattan satılması yönünde karar verdi.

YÜZDE 50 ZAM

Fırıncıların artan maliyeti gerekçe göstererek zam talebinde bulunması sonrasında komisyon, 210 gram ekmeğin 5 liradan belirlenen fiyatını yüzde 50 zamlanarak 7.50 liraya yükseltilmesine karar verdi.

Uşak Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birlik Başkanı Atalay Savaş, "Dövizin hızla yükselmesi, esnafımızın girdi maliyetlerinin çok fazla artması, başta ekmek ve unlu mamuller olmak üzere birçok değişik dalda faaliyet gösteren esnafımızı sıkıntıya sokmuştur. Hükümetimizin fırıncılara un tahsisini kaldırması, buğday ve un fiyatlarındaki artış, fırıncı esnafımız için bu zammı kaçınılmaz kılmıştır" diye konuştu.