Urla’da Orman Yangını

İzmir’in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan geniş çaplı bir müdahale yapılıyor. Kuşcular Mahallesi’nde başlayan yangın için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından birçok ekip yönlendirildi.

Son Güncelleme:
Urla’da Orman Yangını

İzmir’in Urla ilçesinde, Kuşcular Mahallesi’nde 3 Eylül saat 13.01’de başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangının kontrol altına alınması için geniş çaplı bir müdahale operasyonu başlattı.

Yangına müdahale etmek üzere toplamda 6 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibinden oluşan bir ekip bölgeye sevk edildi. Hem havadan hem de karadan yapılan bu kapsamlı müdahaleyle, alevlerin daha fazla yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Urla Orman yangınları
Son Güncelleme:
Devrilen Otomobilin Altında Sıkıştı! Devrilen Otomobilin Altında Sıkıştı!
Tahliye Edilmişti... Savcılık Engin Polat İçin Harekete Geçti! Savcılık Engin Polat İçin Harekete Geçti!
Ödediyseniz Artık Gerek Yok! Tapu Sahipleri Bu Ödemeden Muaf Tutulacak Ödediyseniz Artık Gerek Yok! Tapu Sahipleri Bu Ödemeden Muaf Tutulacak
Bahar Dizisine Bir Başrol Daha Katıldı! O Karakterin Sevgilisi Olacak Bahar Dizisine Bir Başrol Daha Katıldı! O Karakterin Sevgilisi Olacak