Devrilen Otomobilin Altında Sıkıştı!
Tokat'ta freni boşalan otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Aracın altında sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana geldi H.A. idaresindeki otomobil, Çalıca Yaylası'ndan Alacabal Mahallesi'ne seyir halindeyken frenlerin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza sırasında, yolcu olarak bulunan Z.A'nın ayağı aracın altında kalarak sıkıştı. Olay yerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıyı kısa sürede kurtardı. Yaralı, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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