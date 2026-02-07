Ürdün Kralı 2. Abdullah Türkiye'ye Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın NSosyalhesabından yaptığı duyuruya göre, Ürdün Kralı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 7 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Ziyaret çerçevesinde İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Kaynak: AA