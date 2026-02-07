Ürdün Kralı 2. Abdullah Türkiye'ye Geliyor

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Ürdün Kralı 2. Abdullah Türkiye'ye Geliyor
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın NSosyalhesabından yaptığı duyuruya göre, Ürdün Kralı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 7 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Ziyaret çerçevesinde İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Kaynak: AA

