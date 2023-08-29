Ünlülerin sesini kullanıp ünlüleri dolandırdılar: Milyonluk kazanç elde ettiler!

İzmir'de, otel resepsiyonlarını arayarak, kendilerini kamu görevlisi ve otel sahibi olarak tanıtıp acil para göndermelerini söyleyen şüpheliler, otel çalışanlarından toplam 15 milyon TL dolandırdı. Çetenin ünlü isimlerin sesleriyle de dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

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Ünlülerin sesini kullanıp ünlüleri dolandırdılar: Milyonluk kazanç elde ettiler!

İzmir'de yapay zeka ve ses taklidi programıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 9 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre bir grup otel çalışanı, otel sahibi ve bazı kamu yöneticilerinin seslerini kullanarak kendilerinden acil para göndermelerini isteyen kişilerce dolandırıldıklarını belirterek suç duyurusunda bulundu.

11 ADRESE OPERASYON!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Daha önce de sanatçılar Doğukan Manço ile Erhan Güleryüz'ün sesini taklit ederek dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Devam eden soruşturma kapsamında, suça 17 şüphelinin daha karıştığının belirlenmesi üzerine İzmir'deki 11 adrese operasyon düzenlendi. İkametlerde yapılan aramada; 22 bin lira, dolandırıcılıkta kullanılan telefon ile SIM kartlar, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemin ardından şüphelilerden 11'i adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'i tutuklandı. Zanlıların yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

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