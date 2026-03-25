Ünlülere 'Uyuşturucu' Operasyonunda Sıcak Gelişme: Test Sonuçlarının Çıkacağı Tarih Belli Oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 kişi bugün Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç testi vermişti. Ünlülerden alınan uyuşturucu testi sonuçlarının en erken cuma günü çıkacağı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik gerçekleştirilen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında gece yarısı operasyon düzenlendi.

16 İSİM HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Aralarında eski Beşiktaş JK. Başkanı Fikret Orman, eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sunucu Güzide Duran, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, model Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari ile iş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel ve Kaan Mellart'ın da bulunduğu 16 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu gece yarısı gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 ünlü isim gözaltına alınırken, yurt dışında olduğu öğrenilen Hande Erçel ve Kaan Mellart hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ VERDİLER

Gözaltına alınan 14 kişi, bugün Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Uyuşturucu testlerinin gerçekleşmesi için kendilerinden kan ve saç örneği alınan 14 isim, işlemlerinden sonra tekrar emniyete götürüldü.

SONUÇLAR EN ERKEN CUMA ÇIKACAK İDDİASI

Öte yandan şüphelilerin verdikleri test sonuçlarının en erken 27 Mart Cuma günü çıkmasının beklendiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

