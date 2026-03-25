İran'dan Komşu Ülkelere İşgal Resti: Bütün Altyapısını Hedef Alırız
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Bazı bilgilere göre İran'ın düşmanları bölgedeki bir ülke aracılığıyla İran'a ait bir adayı işgal etmeye hazırlanıyor. Herhangi bir adım atarlarsa, söz konusu ülkenin hayati altyapısı amansız saldırıların hedefi olacaktır" dedi.
'AMANSIZ SALDIRILARLA HEDEF ALIRIZ'
Edindikleri bazı bilgilere göre İran'ın düşmanlarının bölgedeki bir ülke aracılığıyla İran'ın bir adasını işgal etmeye hazırlandığını dile getiren Galibaf, bölge ülkelerine sert bir uyarıda bulundu.
Galibaf, işgale yönelik olarak bir adım atılması halinde söz konusu ülkenin hayati altyapısının amansız saldırılarla hedef alınacağını açıkladı.
Kaynak: İHA
