Ünlü şarkıcının kardeşinin şüpheli ölümü: 10. kattan düşerek can verdi

Şarkıcı Esra Akman’ın kardeşi Özlem Akman, 10. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Ünlü şarkıcının kardeşinin şüpheli ölümü: 10. kattan düşerek can verdi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde ünlü şarkıcı Esra Akman’ın kardeşi Özlem Akman, dün gece saatlerinde 10. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde bulunan Biaport rezidanslarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şarkıcı Esra Akman’ın kardeşi Özlem Akman dengesini kaybederek 10. kattan aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlem Akman’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Akman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Esra Akman Özlem Akman
Son Güncelleme:
2024 Renault Clio fiyatı herkesi çok şaşırttı! Dev indirim dönemi başladı 2024 Renault Clio fiyatı herkesi çok şaşırttı! Dev indirim dönemi başladı
Emeklinin ek zammında yeni gelişme! Beklenen zam oranı sızdı Emeklinin ek zammında yeni gelişme! Beklenen zam oranı sızdı
Kendilerini 'jandarma' olarak tanıttılar, 1,5 milyon TL'lik altınları alıp kaçtılar Kendilerini 'jandarma' olarak tanıttılar, 1,5 milyon TL'lik altınları alıp kaçtılar
BTP lideri Baş'ın Bozdağ'ı FETÖ mensubu olmakla suçladığı iddiasıyla yargılandığı dava görüldü BTP lideri Baş'ın Bozdağ'ı FETÖ mensubu olmakla suçladığı iddiasıyla yargılandığı dava görüldü
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul anketi: Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu önde? İşte son oy oranları... İmamoğlu mu, Kurum mu önde? İşte son oy oranları...
Gözler emekli maaşı zammında: SGK Uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi, 'sınıra takılanlar' için tek formülü açıkladı SGK Uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi, 'sınıra takılanlar' için tek formülü açıkladı
Yalan söyleme ustası 4 burç belli oldu Yalan söyleme ustası 4 burç belli oldu
Uzmanı, dolar/TL'deki tehlikeye dikkat çekti: Olasılığı artıyor! Uzmanı, dolar/TL'deki tehlikeye dikkat çekti!
İddia: DEM Parti'nin CHP'yi destekleyebileceği 5 büyükşehir belediyesi belli oldu 'CHP'yi destekleyebileceği 5 büyükşehir belediyesi belli oldu'