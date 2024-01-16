Kendilerini 'jandarma' olarak tanıttılar, 1,5 milyon TL'lik altınları alıp kaçtılar

Kastamonu'da bir yurttaşın altınlarını kendilerini jandarma olarak tanıtan kişiler çaldı. Çalınan altınların değeri ise tam 1 milyon 500 TL...

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Kendilerini 'jandarma' olarak tanıttılar, 1,5 milyon TL'lik altınları alıp kaçtılar

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde telefonda kendisini 'jandarma' olarak tanıtan kişi, evine gittiği Hatice Karaca'nın (70) 1,5 milyon TL değerindeki altınlarını çaldı.

İlçeye bağlı Aşağıkayı köyünde yalnız yaşayan Hatice Karaca, telefonla kendisini arayıp, 'jandarma' olarak tanıtan ve daha sonra taksi ile eve gelen kişiye fotoğraflarını çekmesi için altınlarını verdi.

İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

TAKSİYLE GELİP ALTINLARI ALIP KAÇMIŞ

Hatice Karaca, telefonda arayan kişinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir cinayet olduğunu söylediğini belirterek, "Arayan kişi, 'Ölen kişinin altınlarını çalmışlar. Öldüren kişileri yakaladık. Sizin isminizi söyledi. Eve gelip, altınların fotoğrafını çekeceğiz" dedi. Ben de 'Altınım falan yok' dedim ama yine gelmiş. Bir de tanıdık taksiciyle gelmiş. Sonra altınları alıp, kaçtı. 10 gremse, 10 bilezik, 10 çeyrek altın, 13 yarım altın ve 10 cumhuriyet altını vardı, çok altın vardı" dedi.

3 KİŞİYİ DAHA ARAMIŞLAR

Aşağıkayı köyü muhtarı Ersin Çoğalmış da "Bugün 3 vatandaşı aramışlar. Hepsine de aynı senaryoyu anlatmışlar. Vatandaşlar, durumu bana söyledi. Ben de dikkatli olmaları konusunda köy halkını uyardım ama maalesef o esnada 4'üncü kişi olarak Hatice Karaca'yı aramışlar. Ama ona engel olamadık. Hırsız 1,5 milyon TL değerindeki altını çalarak kaçmış. Yetkililer ile her yerde arıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA

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Jandarma Altın
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