Ünlü Oyuncu Tekin Temel Hayatını Kaybetti

Geçmişte birçok dizide rol alan Tekin Temel’in 56 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Temel’in kalp krizi geçirdiği bildirildi.

Film-San Vakfı’ndan yapılan açıklamada, "Oyuncu Tekin Temel’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Tekin Temel’in cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Ümraniye Refiye Soyak Camisi’nde kılınacağı bildirildi.

TEKİN TEMEL KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Tekin Temel, 24 Haziran 1968 tarihinde Manisa’nın Akhisar ilçesinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü 1996 yılında bitirdi.

Tekin Temel, tiyatro çalışmaları yanı sıra 1995 yılından itibaren Çiçek Taksi, Hür Adam, Aşk ve Günah, Acı Hayat, Sevdaluk, İntikam, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Afili Aşk, Kuruluş Osman, Serhat gibi birçok film ve dizide oynadı.