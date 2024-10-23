'Fiyatları Tayin Eden Allah'tır' Fetvası Gelmişti: Diyanetin Ekonomi Politikasında Dikkat Çeken Değişiklik

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu gündeme ilişkin verdiği fetvalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ekonomiden, siyasete farklı konularda fetvaları bulunan Diyanet güncel koşullara göre de fetvalarını değiştiriyor. Son olarak enflasyonla ilgili gündem olan fetvada değişikliğe gidildi.

İSTEDİKLERI ZAMAN DEĞİŞTİRİYORLAR

Enflasyonun zirve yaptığı dönemde “Ticarette kâr haddi var mı?” sorusuna “Şüphe yok ki fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır” şeklinde fetva vermişti. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun fetvasında “Konuyla ilgili olarak Allah resulü, fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuştur: Şüphe yok ki fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben sizden herhangi birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde, Rabbime kavuşmak istemem” ifadelerine yer verilmişti.

DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

Son baskısı yapılan fetva kitabında “Ticarette kâr haddi var mıdır?” sorusuna şu fetvayı verdi:

“İslam’da prensip olarak alışverişler için kesin bir kâr haddi konulmamış olup kâr oranları piyasa şartlarına bırakılmıştır. Konuyla ilgili olarak Allah Resulu fiyatların artması dolayısıyla kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde bunu yapmamış ve fiyatların doğal piyasa şartları içerisinde arz ve talebe göre oluştuğuna dikkat çekmiştir.”

Kaynak: Gerçek Gündem