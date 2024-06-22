Kripto borsası BtcTurk siber saldırıya uğradı! Şirketten açıklama geldi

Ünlü kripto para borsası BtcTurk'un siber saldırıya uğradığı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, Saldırıdan 10 adet kripto paranın olduğu sıcak cüzdanlardaki bakiyelerin bir kısmının etkilendiği bildirildi.

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Kripto borsası BtcTurk siber saldırıya uğradı! Şirketten açıklama geldi

Kripto para borsası BtcTurk, siber saldırıya uğradı. Şirket tarafından yapılan açıklamada saldırıdan 10 adet kripto paranın olduğu sıcak cüzdanlardaki bakiyelerin bir kısmının etkilendiği belirtildi.

Kripto para borsası BtcTurk, siber saldırıya uğradığını açıkladı. Siber saldırı sonucunda 10 adet kripto paranın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmının etkilendiği belirtildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, tedbir amacıyla kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ekiplerimiz 22 Haziran 2024 tarihinde platformumuzdan kontrol dışı çekimler yapılmasına sebep olan bir siber saldırı yaşandığını tespit etmiştir. Söz konusu siber saldırıdan sadece 10 adet kripto paranın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmı etkilenmiş olup, varlıkların çok büyük bir kısmının tutulduğu soğuk cüzdanlarımız güvendedir. BtcTurk’ün finansal gücü bu saldırıdan etkilenen tutarlarının çok üstünde olup, kullanıcı varlıkları bu kayıplardan etkilenmeyecektir. Ekiplerimiz konuyla ilgili detaylı araştırmaları gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda resmi makamlar ile de iletişime geçilmiştir. Tedbir olarak kripto para yatırma ve çekme işlemleri durdurulmuş olup çalışmalarımız en kısa sürede tamamlandıktan sonra kullanıma açılacaktır."

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