Üniversite Adayları Dikkat! YKS Tercih Döneminde Bugün Son Gün

2026-YKS kapsamında 29 Temmuz’da başlayan üniversite tercih süreci bugün tamamlanacak. Adaylar tercihlerini ÖSYM üzerinden saat 23.59’a kadar yapabilecek.

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Üniversite Adayları Dikkat! YKS Tercih Döneminde Bugün Son Gün
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Üniversite adayları için 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih süreci bugün sona erecek.

YKS sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından, üniversite adayları için tercih süreci 29 Temmuz'da başlamıştı.

BAŞVURULARDA BUGÜN SON GÜN

Tercih işlemleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapılabiliyor. Adaylar, tercih işlemlerini bugün saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

Adayların, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapması gerekiyor.

Bu yıl YKS'ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76 aday katılmıştı.

2026-YKS Tercih İşlemleri Başladı2026-YKS Tercih İşlemleri BaşladıEğitim

Kaynak: AA

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