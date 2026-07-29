2026-YKS Tercih İşlemleri Başladı

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2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih işlemleri başladı.

TERCİH MARATONU BAŞLADI

ÖSYM’den yapılan duyuruya göre, adaylar tercihlerini 10 Ağustos'a kadar kılavuzda yer alan kurallara göre vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapacak.

BAŞVURULAR 10 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

Tercih işlemleri, 10 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli adaylar, YKS tercih süreci başladı. Yayımladığımız kılavuz ve YÖK Atlas verileri sizler için çok kıymetli yol gösterici olacaktır. Bunun yanında uzman desteği almayı da ihmal etmeyin. Tercihler 10 Ağustos’ta sona erecek. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA