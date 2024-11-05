Ümraniye'de Korku Dolu Anlar: 4 Katlı Binada Yangın

Ümraniye'de 4 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken can kaybının ya da yaralının olmadığını bildirdi.

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Ümraniye'de Korku Dolu Anlar: 4 Katlı Binada Yangın

Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi Irmak Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 5. katında meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın çatısında pürmüz ile yalıtım tadilatı yapıldığı esnada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıya sirayet etti. Çatı tadilatında kullanılan tüp ise şiddetli şekilde patladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve farklı ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına farklı noktalardan müdahale ederek kontrol altına aldı. Oluşan patlama sebebiyle daire kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Ümraniye'de Korku Dolu Anlar: 4 Katlı Binada Yangın - Resim : 1

‘ÇATIDA TADİLAT YAPARKEN YANGIN ÇIKMIŞ’

Yangına tanık olan vatandaş Furkan Demirtaş, "Çatıda usta pürmüz ile çalışma yapıyormuş. Daha sonra pürmüzü bırakmış ondan sonra evde kimse de yokmuş, ev sahibi ve kızları evde yokmuş. Pürmüzü bıraktıktan sonra pürmüz patlama yapıyor. Daha sonrada büyük bir patlama oluyor. Ölü ve yaralı yok” ifadelerini kullandı.

Ümraniye'de Korku Dolu Anlar: 4 Katlı Binada Yangın - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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