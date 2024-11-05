Narenciye İşçilerini Taşıyan Minibüs Cayır Cayır Yandı

Adana Kozan'da narenciye işçilerini taşıyan midibüs yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken inceleme başlatıldı.

Narenciye İşçilerini Taşıyan Minibüs Cayır Cayır Yandı

Adana'nın Kozan ilçesi Kayhan mevkisinde bir bahçeye narenciye işçilerini götüren 01 Y 2612 plakalı midibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden şoför, midibüsü yol kenarına park ederek işçileri tahliye etti. Şoförün ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Midibüs, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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