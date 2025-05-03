Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Açıkladı: İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin açıklama yaptı.
Sis nedeniyle gemi trafiğinin durdurulduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı."
Kaynak: DHA
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