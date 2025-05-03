Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Açıkladı: İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Son Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Açıkladı: İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin açıklama yaptı.

Sis nedeniyle gemi trafiğinin durdurulduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı."

Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat! Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına UyarısıHafta Sonu Planı Olanlar Dikkat! Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına UyarısıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Boğazı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Son Güncelleme:
Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş
Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Esenyurt'ta Tekstil Fabrikasında Yangın Esenyurt'ta Tekstil Fabrikasında Yangın
Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat! Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor! 15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor!
Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler
Tapuya Yüzde 200 Zam! Ev, Arsa ve Tarla Bedelleri Cep Yakacak Tapuya Yüzde 200 Zam! Ev, Arsa ve Tarla Bedelleri Cep Yakacak
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Merkez Bankası'ndan TL’ye Geçiş İçin Kritik Adım Resmi Gazete'de Yayımlandı! Merkez Bankası'ndan TL’ye Geçiş İçin Kritik Adım
İstanbul'da Yol Çöktü! O Anlar Kamerada İstanbul'da Yol Çöktü