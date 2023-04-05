Ukraynalılardan İstanbul'da protesto

Ukraynalılar, devam eden Ukrayna-Rusya savaşını İstanbul'da protesto etti. Ukraynalılar, "Neden bizi işgal eden Ruslar Türkiye’ye gezmeye, tatil yapmaya gelebiliyor?" dedi.

Sema Kızılarslan Sema Kızılarslan
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İstanbul'da, Beyoğlu Odakule çevresinde toplanan Ukraynalılar "Çocuklar ölmesin", "Donbass Putin’e mezar olacak" şeklinde Türkçe ve Ukraynaca sloganlar attı.

Savaş nedeniyle çok sayıda Ukraynalı ülkesini terk ederek, çevre ülkelere göç etti. Türkiye'ye gelenler arasında bulunan Ukraynalı bir grup da, savaşa karşı bir araya geldi.

Beyoğlu Odakule çevresinde toplanan Ukraynalılar, zaman zaman Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki gösterdi. "Donbass Putin’e mezar olacak" sloganları atan göstericiler, açıklama ve sloganların ardından dağıldı.

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Rusya - Ukrayna savaşı
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