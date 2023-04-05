Ukraynalılardan İstanbul'da protesto

İstanbul'da, Beyoğlu Odakule çevresinde toplanan Ukraynalılar "Çocuklar ölmesin", "Donbass Putin’e mezar olacak" şeklinde Türkçe ve Ukraynaca sloganlar attı.

Savaş nedeniyle çok sayıda Ukraynalı ülkesini terk ederek, çevre ülkelere göç etti. Türkiye'ye gelenler arasında bulunan Ukraynalı bir grup da, savaşa karşı bir araya geldi.

Beyoğlu Odakule çevresinde toplanan Ukraynalılar, zaman zaman Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki gösterdi. "Donbass Putin’e mezar olacak" sloganları atan göstericiler, açıklama ve sloganların ardından dağıldı.