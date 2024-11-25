Uğradığı Erkek Şiddeti Yatağa Mahkum Etmişti! ‘O Caniyle Aynı Havayı Soluyorum, Böyle Adalet mi Olur?’ Diyerek İsyan Etti

Sertap Erener, Gökhan Türkmen ve Sibel Can’ın jüri üyesi olarak yer aldığı ‘Sesi Çok Güzel’ adlı ses yarışması ile tanınan, kendisine takıntılı bir erkek tarafından başından vurulması sonrasında aylar sonra yeniden ayağa kalkan Mutlu Kaya, önemli açıklamalar yaptı.

Sibel Can'ın kendisinden ‘Veliahtım’ diyerek bahsettiği Mutlu Kaya, geçirdiği silahlı saldırı sonrasında yoğun bakıma kaldırılmış, konuşma ve yürüme yetisini kaybetmişti. Kaya, uzun süren tedavilerin ardından hayata tutundu ve yeniden ayağa kalktı.

'Direniş' adlı bir single çıkararak hayallerine yeniden tutunan Kaya, şarkısını şiddet gören tüm kadınlara armağan etmişti.

Diyarbakır’da 9 yıl önce yaşadığı dehşete ilişkin DW Türkçe’ye konuşan Kaya “Silahı alıp, alnımın ortasına sıktı ama demek ki henüz ecelim gelmemişti. Kurşun tutukluk etti, bir tane daha sıktı. Camdan geldi kurşun, beynime isabet etti. Ablamın mezarına gittim, dedim ki ‘Ablacığım sana söz veriyorum, yürüyerek geleceğim ve ben artık iyiyim, sağlıklıyım diyeceğim’ dedim” ifadelerini kullandı.

“O CANİYLE AYNI HAVAYI SOLUYORUM”

Kendisini vuran kişinin 7 yıl hapis cezası alıp ardından serbest bırakılmasına isyan eden Kaya “Soruyorum, böyle adalet mi olur? Ben şuan o caniyle aynı havayı soluyorum” dedi.

Kaya, tüm kadınlara “Ben ayakta kalacağım, güçlü kalacağım. Şiddet gören kadınlara, insanlığa umut olacağım” diyerek seslendi.

Kaynak: DW Türkçe