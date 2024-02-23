Twitch'e erişim engeli getirildi

Twitch'e Türkiye'den erişim engeli getirildi. Engelin, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla alındığı ifade edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, Twitch'in 22 Şubat 2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellendiği bilgisi yer aldı.