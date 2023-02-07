Twitch yayıncısı Kırmızı Kep, depreme canlı yayında yakalandı: Haber alınamıyor

Twitch yayıncısı Burak Şener Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,4 büyüklüğünde depreme Twitch canlı yayınında yakalandı. Deprem nedeniyle yayın kesildi, Şener'den haber alınamıyor.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD'dan 7,4 olarak açıklanırken Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.

Twitch yayıncısı Burak Şener Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,4 büyüklüğünde depreme Twitch canlı yayınında yakalandı.

CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI

Sabah 04.17'de Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,4 şiddetindeki depreme popüler canlı yayın platformu Twitch'te yakalanan Kırmızı Kep kullanıcı adlı Burak Şener, depremi ilk sallantıda fark ederek kendini masanın altına sakladı.

"ÇOK KÖTÜ, BİNA YIKILACAK"

Şiddetin artmasıyla beraber masanın altından takipçilerine seslenen yayıncı, "Arkadaşlar çok kötü, bina yıkılacak" sözlerine yer vermesinin ardından depremin şiddeti arttı ve canlı yayın kesintiye uğradı.

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