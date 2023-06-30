Tuzla'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
İstanbul Tuzla'da Marmaray hattının yakınındaki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın nedeniyle Marmaray seferleri durduruldu. Yangının kontrol altına alınmasını sonrası seferler yeniden başlatıldı.
İstanbul Tuzla'da Marmaray hattının yakınındaki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Yangın nedeniyle Marmaray seferlerinin durdurulduğu da açıklandı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin müdahalesi sonrası yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Durdurulan Marmaray seferlerinin de yeniden başladığı belirtildi.
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