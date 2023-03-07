Tüyler ürperten görüntüler: Depremde yoğun bakımda yatan 1'i bebek 14 hasta ölüme terk edildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem dolayısıyla Özel Defne Hastanesi ağır hasar aldı. Bölgeye sevk edilen Zonguldak UMKE ekibi tesadüfen hasar gören binaya girdi ve kan donduran manzara ile karşılaştı. Yıkılan merdivenlerin arasından binanın üst katlarına çıkan UMKE ekibi burada her odaya tek tek girerek yaralı aradı.

Deprem sonrası acil olarak boşaltılan ve çökmek üzere olan hastanenin yoğun bakım ünitesine giren UMKE ekibi burada sağ oldukları tespit edilen 5 hastaya acil müdahalede bulundu. Yaşam destek ünitesine bağlıyken deprem dolayısıyla kesilen elektrikler sebebiyle 1'i bebek 10 hastanın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kurtarılan hastalar itfaiye merdiveniyle alınarak başka merkezlere sevk edildi.

KURTARMA OPERASYONU YAPILAN HASTANEYE 1 GÜN SONRA GİRDİKLERİNDE..

Sözcü'den Latif Sansür'e konuşan ve bir gün önce hastanenin 7'inci katından vinç ile kurtarma operasyonu yapıldığı, yoğun bakımdakilerin unutulduklarını belirten gönüllü Serkan Ayten, “Unutulan 1 bebek, 8 yetişkin yoğun bakım hastasını ölü halde bulduk. 3'ü kadın 5 yaşlı hastayı yoğun bakım ünitesinde yaşarken bulduk. Bu vicdansızlığın hesabını hastane yönetimi ve orada yaşlıları unutan doktorundan hasta bakıcısına kadar herkesin vermesi gerekiyor” dedi.

“İKİNCİ GÜN HASTALAR KURTARILMIŞ, YOĞUN BAKIMDAKİLER BIRAKILMIŞ”

Depremden günler sonra döndüğü İstanbul'da hastane ile ilgili bir kurtarma operasyonu haberi okuduğunda içinin yandığını söyleyen gönüllü Serkan Ayten, “O haberi okuyunca şok oldum. Bizim hastaneye girmemizden yaklaşık 20 saat önce hastaneden kurtarma yapıldığı, 7'inci kattan vinç yardımıyla hastaların indirildiğini görünce içim yandı, o anlar gözümün önüne geldi. Oradaki hastaların tahliye edilip yoğun bakımdakilerin bırakılmasını kabullenemedim. O hastalar orada nasıl bırakılır. Biz tesadüfen ertesi gün gitmezsek kalan 5 kişi de yaşamını yitirmiş olacaktı. Bu büyük bir vicdansızlık” ifadelerini kullandı.