Deprem bölgesine kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji 7 Mart 2023 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgâr ve toz taşınımı uyarısı yapılırken çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması istendi. Meteoroloji'nin raporuna göre deprem bölgesinde ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Deprem bölgesine kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesi şöyle:

“Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege( Afyonkarahisar hariç), Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Isparta, Ordu, Amasya, Tokat, Yozgat, Sivas, Erzincan ve Malatya çevreleri, Samsun'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Osmaniye çevreleri ile Hakkari ve Hatay çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.

Osmaniye çevreleri ile Hakkari ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın; Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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