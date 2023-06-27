Tutuklanan Merdan Yanardağ'dan ilk mesaj: Karar hukuki değil, siyasi!

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasının ardından açıklamalarda bulunan avukat Bilgütay Hakkı Durna "Soruşturma Merdan Yanardağ'ın programının tamamından değil, montajlanarak sosyal medyada dolaşıma sokulan hali esas alınarak başlatılmış" ifadelerini kullandı.

Tutuklanan Merdan Yanardağ'dan ilk mesaj: Karar hukuki değil, siyasi!

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna ve oğlu Alp Yanardağ açıklamalarda bulundu.

Avukat Bilgütay Hakkı Durna, Yanardağ hakkındaki soruşturmada sosyal medyada dolaşıma sokulan montajlı videonun mahkeme tarafından esas alındığını, duruma itiraz ettiklerini kaydetti.

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Durna, Merdan Yanardağ'ın programda AKP'li Galip Ensarioğlu'nun Gazete Duvar'a verdiği bir röportaj üzerinden bazı değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi. 

Durna şunları söyledi: 

"Soruşturma Merdan Yanardağ'ın programının tamamından değil, montajlanarak sosyal medyada dolaşıma sokulan hali esas alınarak başlatılmış. Gözaltı talebi de bu metin üzerinden yapılmış. Bunu fark ettiğimiz için savcılık sorgusu öncesi hem programın tamamını hem de milletvekili Ensarioğlu'nun Gazete Duvar'a yayınlanmış röportajını da savcılığa sunduk. Biz hem Merdan Yanardağ'ın programının bütününün izlenmesini hem de röportajın dikkate alınmasını istiyoruz dedik."

YANARDAĞ'DAN MESAJ: "KARAR HUKUKİ DEĞİL, SİYASİDİR"

"Bu bir demokrasi ve hukuk mücadelesidir. Karar hukuki değil, siyasi olabileceğini düşünüyorum. Hiçbir şekilde terör örgütünü desteklemedim. Bu suçu işlemedim. Reddediyorum" yanıtını paylaştı.  

Merdan Yanardağ'ın oğlu Alp Yanardağ ise şunları söyledi: 

"Karar hukuki değil siyasi. Bunu herkes biliyor. Babam sonuna kadar mücadeleyi sürdürmekten yana. Bundan geri adım atmadığı için tutuklandı. Bana seçimden sonra 'Bildiklerimizi anlatmaktan geri durmayacağız' demişti." 

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