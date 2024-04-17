Türkiye'ye çöl tozu uyarısı! Tarih verildi

Her yıl rüzgarla birlikte bahar aylarında Anadolu'ya ulaşan çöl tozu, hafta sonuna kadar çöl tozunun etkisini gösterecek.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Bugün itibarıyla Türkiye'nin batısından etkili olmaya başlayacak çöl tozu, perşembe tüm Türkiye'de etkisini gösterecek. Cumadan itibaren etkisini kaybedecek çöl tozu hafta sonuyla birlikte ülkemizi terk edecek." dedi.

Çöl tozunun demir içerdiğini ve yağışla birlikte yeryüzüne inen tozun bitki, toprak ve su kaynakları için önemli işlev gördüğünü belirten Tek, Türkiye'nin genellikle Afrika ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozlarından etkilendiğini vurgulayarak, "Ülkemizde özellikle bu dönemde çöl tozu daha yoğun olarak gerçekleşmektedir." dedi.

'ÇAMURLU YAĞMURA NEDEN OLABİLİR'

Afrika'dan gelen çöl tozunun etkisinin hafta sonuna kadar devam edeceğini aktaran Tek, yarın özellikle Akdeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde çöl tozunun etkili olacağını, ancak Trakya Bölgesi ve Ege'nin kuzey kesimlerinde yağışlarla birlikte tozun etkisinin azalacağını belirtti. Ayrıca cumartesi günü Orta Akdeniz'den bir yağış sisteminin gelmesinin beklendiğini söyledi. Bu yağışın Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'in batısında çamurlu yağmura neden olabileceğini ifade etti.

Tek, çöl tozunun etkili olduğu günlerde gökyüzünün daha kızıl olacağını da sözlerine ekledi.

ASTIM VE ÜST SOLUNUM YOLU SIKINTILARI BULUNANLARA UYARI

Hava kalitesinin çöl tozu nedeniyle düşeceğini belirten Tek, özellikle astım ve üst solunum yolu sıkıntıları bulunan kişilerin bu dönemde dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Uzun süreli toza maruz kalmanın insan sağlığını olumsuz etkileyebileceğini dile getiren Tek, toza maruz kalan vatandaşların daha hassas olabileceğini, özellikle yaşlılar, çocuklar ve rahatsızlığı olanların tozdan daha fazla etkilenebileceğini belirtti.

Kaynak: AA