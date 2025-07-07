Türkiye'nin Gönderdiği Granül Antep Fıstığında Ölümcül Tehlike

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Türkiye’den Romanya’ya gönderilen granül Antep fıstıklarında aflatoksin tespit edildiği bildirildi.

Dünyanın en önemli problemleri arasında gıda güvenliği yer alırken, dünya devletleri bu konuya önlem için pek çok adım atıyor. Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’ne (RASFF) yapılan bildirimlerde de insan ve hayvan sağlığını tehlikeye atan ürünler kamuoyuna duyuruluyor.

Bu listeye Türkiye’den gönderilen ürünler de sık sık eklenirken, son olarak Romanya’nın Türkiye’den aldığı granül Antep fıstıkları kendisine yer buldu.

Söz konusu Antep fıstıklarında tehlike arz edecek miktarda aflatoksin tespit edildi.

İthalatçı şirketin kendi kontrollerinde ortaya çıkan durumun ciddi risk teşkil ettiği belirtildi.

Ürünler için alınan aksiyon hakkında ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.