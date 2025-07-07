Hayvana Cinsel İstismar Davasında Ara Karar: Cani Doktordan Mahkemede Şok Savunma!

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Ankara'nı Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi’nde yaşayan doktor Muhammet Mustafa Duman (28), farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri evinde öldürdüğü gerekçesiyle 29 Nisan’da gözaltına alınıp ardından tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Duman hakkında, ‘Müstehcenlik’ ve ‘Birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme’ suçlarından toplamda 17,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede yer alan bilgilere göre, Duman’ın üç köpeği 30 Mart 2025’te, beşini ise 26 Nisan 2025’te sosyal medya üzerindeki sahiplendirme ilanları yoluyla edindiği ifade edildi. Suçlamaya göre, köpekleri koli içinde evine götüren Duman, burada hayvanlara cinsel istismarda bulunmuş ve ardından onları parçalayarak öldürdü. Dijital materyallerin incelenmesi sonucunda Duman’ın yaklaşık 43 bin müstehcen görüntüyü depoladığı, bunların arasında hayvanlara yönelik içeriklerin de bulunduğu ve bu nedenle ‘müstehcenlik’ suçunu da işlediği belirtildi.

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Duman ve avukatları hazır bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı ile bazı hayvan hakları derneklerinin davaya katılma talepleri ise mahkemece kabul edilmedi.

SANIK DOKTORDAN PİŞKİN SAVUNMA

Duman, mahkemeye yaptığı savunmada, "Ben şerefli bir Türk hekimi olarak yetiştirildim. Kardeşlerimden biri tıp fakültesinde eğitim görmektedir. Ben hiçbir canlıya zarar vermem. Köpekler bana aitti, kayboldukları için çok üzüldüm. İddianame, hiçbir somut delile dayanmayan, tamamen en kötü zihniyetle hazırlanmış bir senaryodur. 70 gündür haksız yere, zulüm altında özgürlüğümden mahrumum. Örnek vermek gerekirse; savcı, içini görmediği poşet içinde köpek olduğunu kurgulamıştır. Evimin bahçesinde bulunduğu iddia edilen kemik parçası koyun kemiğidir, bu kanıtlanmıştır. Peçetelere sarılı hayvanlara ait olduğu iddia edilen yumaklar da kardeşlerimin saçlarıdır. Anneme, bana ve kardeşlerime aittir. Hiçbir somut temele dayanmayan, benimle uyuşmayan, alakasız şeylerle itham edildim. Mağdur oldum" ifadelerini kullandı.

'KAN LEKELERİ GERÇEK DIŞI'

Sanık, evde bulunan kan izlerine ilişkin olarak, "Güdül Devlet Hastanesi’nde çalışmaktayım. Hafta içi 1 veya 2 gün, cuma günleri 16.00-17.00 saatlerinde evime geliyordum ve hafta sonunu köpeklerle geçiriyordum. Kan lekeleri ve köpeklerin cansız olmaları gerçek dışıdır. Ben köpeklere isim bile vermiştim. Birinin ismi Kemal’di. Kan diye iddia edilen olay, köpekleri ilk sahiplendiğimde yıkamış olmamdır. Yaş köpek mamasıyla süt koymuştum önlerine, o kan olarak nitelendirilen şey yaş mama ve süt karışımının oluşturduğu görüntüdür. Balkon duvarındaki kan diye nitelendirilen şey ise kırmızı boyadır. Boya hobim olduğu için, duvardaki lekeler kırmızı yağlı boyadır" şeklinde konuştu.

Telefonundan çıkan görüntülerle ilgili ise, "43 bin görüntü deniyor, bilirkişi raporunda 43 bin görüntü geçmiyor. Haberim yoktur. İlgim alakam yoktur. İzlediğimi hatırlamıyorum. İndirmedim. Ekran görüntüsü alındığına dair bilgim yok hatırlamıyorum" dedi.

‘HAYVANSEVER OLMADIĞINI ÇEVREDEN ÖĞRENDİK’

Köpekleri sanığa sahiplendiren tanıklardan G.Ü., duruşmada şu ifadeleri verdi: "Sahiplenmeye geldiğinde kutu ve bant getirdiğini görünce ‘Kutuya koyma, çok sıcak, bizim arabamız müsait, götürelim’ dedik; ama kabul etmedi. Taksici, kutuyu hayvanlar hava alabilsin diye deldi. Sanık cüzdanını açıp bize ‘Ne kadara satıyorsunuz?’ dedi. Eşim de ‘Biz sahiplendiriyoruz, satmıyoruz’ diye yanıt verdi. Bir anda arabaya binip gitti. Şüphelendik. Eşim arayıp köpeklerin görüntüsünü rica etti. Sanık ‘Hak var, hukuk var’ deyip telefonu kapattı. Sonra tekrar aradığımızda ‘Arama beni kardeşim’ diyerek yine kapattı. Eşim bir daha aradığında ise engelledi. Sonra merak edip taksiciyi bulduk. Taksici sanığın hayvanları sıcakta beklettiğini, markete girip temizlik malzemesi aldığını, mama almadığını söyledi. Hatta bizim verdiğimiz mamaları da takside bırakmış. Köpekleri tiksinerek taşıdığını da gören bir kişiden duyduk. Daha sonra sanığın hayvansever olmadığını çevreden öğrendik. Köpekleri görmek için evine gittik. Köpeklere ilişkin hiçbir şey söylemedi, sadece ‘Hak var, hukuk var’ demekle yetindi. Biz sadece kapıdan köpekleri görmek istedik, evine kesinlikle girmedik"

9 EYLÜL'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, ‘müstehcenlik’ suçuyla ilgili bilirkişi raporunun yenilenmesine karar vererek dosyayı bilişim alanında uzman üç kişilik bir heyete gönderdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi ve duruşma 9 Eylül tarihine ertelendi.







Kaynak: DHA