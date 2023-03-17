Türkiye'nin 'en yaşlı ili' Sinop oldu!

'Türkiye’nin en yaşlı ili', yıllardır üst üste olduğu gibi 2022 yılında da yeniden Sinop olarak belirlendi. Sinop'u, Kastamonu ve Çankırı izledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus son beş yılda yüzde 22,6 artarak 2022 yılında 8 milyon 451 bin 669 kişi oldu.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 9,9'a yükseldi. Yaşlı nüfusun en yüksek oranda bulunduğu birinci il, son 9 yılın istatistiklerinde olduğu gibi 2022 yılında yüzde 16,7 ile yeniden Sinop oldu. Bunu yüzde 15,7 ile Kastamonu ve yüzde 14,3 ile Çankırı izledi.

"YAŞLI KESİME UYGUN"

Sinop’ta yaşayanlar ise yıllarca üst üste en yaşlı nüfusa sahip olunması durumun, hem iş imkânlarının az olması hem de şehir yapısının daha çok yaşlı kesime uygun olmasından kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.

Türkiye'nin 'en yaşlı ili' Sinop oldu! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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