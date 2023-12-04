‘Türkiye’den İsrail ordusuna termal içlik' iddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan yalanlama

Türkiye’den İsrail ordusuna gönderildiği öne sürülen termal içliklerin bulunduğu bir video sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Dezenformasyon bültenin söz konusu görüntülerin güncel olmadığı manipülasyon amacıyla paylaşıldığı bilgine yer verildi.

İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, “Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili 'Türkiye’den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildi' iddiası doğru değildir. 4 Aralık 2021 tarihinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Türkiye’de üretilen ve yurt dışına ihraç edilen malların üzerine 'Made in Turkey' yerine 'Made in Türkiye' ibaresi eklenmesi zorunlu hale gelmiştir. Bahse konu görüntülerin güncel olmadığı ve manipülasyon amacıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir” denildi.

Fatih Altaylı da bugünkü köşesinde 'termal içlik' konusuna değinerek şu ifadeleri kullandı:

Söylediklerine göre bu görüntüler eski imiş. Çünkü kolilerde “Made in Turkey” yazıyormuş.

Oysa 4 Aralık 2021 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan genelgeye göre o tarihten bu yana ihracatı yapılan ürünlerin üzerine Made in Türkiye yazılması şartı getirilmiş. Bu yüzden de “Türkiye’den İsrail Ordusu’na termal içlik gönderildi” iddiası doğru değilmiş.

Bence bu açıklama doğru değil.

Eğer bu iddia, sadece ve sadece “Made in Turkey” ibaresinden ötürü yalanlanıyorsa, yalanlama “yalan” ya da ‘yanıltıcı” biçimde kale alınmış.

Bal gibi de Türkiye’den İsrail Ordusu’na termal içlik yollanmış.

Doğru olmayan şey, bu görüntülerin yeni olması.

Diyelim ki, bu satışlar 2022’den önce yapılmış olsun.

Peki 2022’den önce İsrail Ordusu’nun kime karşı savaşmasını bekliyordunuz?"