1992 yılında gözaltında kaybedilen Hüsamettin Yaman'ın annesi Saffet Yaman hayatını kaybetti
1992 yılında gözaltında kaybedilen Hüsamettin Yaman’ın annesi Saffet Yaman hayatını kaybetti. Yaman'ın acı kaybı Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından duyuruldu.
1992 yılında gözaltında kaybedilen Hüsamettin Yaman’ın annesi Saffet Yaman hayata gözlerini yumdu.
Cumartesi Anneleri’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “1992 yılında gözaltında kaybedilen Hüsamettin Yaman'ın annesi Saffet Yaman'ı kaybettik. Bir annemiz daha hakikate ve adalete ulaşamadan hayata veda etti” denildi.
Paylaşımda, “Saffet Annemiz rahat uyu; sen vazgeçmedin bizler de Hüsamettin'i aramaktan vazgeçmeyeceğiz” ifadeleri de kullanıldı.
1992 yılında gözaltında kaybedilen Hüsamettin Yaman'ın annesi Saffet Yaman'ı kaybettik. Bir annemiz daha hakikate ve adalete ulaşamadan hayata veda etti.
Saffet Annemiz rahat uyu; sen vazgeçmedin bizler de Hüsamettin'i aramaktan vazgeçmeyeceğiz. pic.twitter.com/V8A2wZ28hK— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) December 4, 2023
Kaynak: Gerçek Gündem