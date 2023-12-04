1992 yılında gözaltında kaybedilen Hüsamettin Yaman'ın annesi Saffet Yaman hayatını kaybetti

1992 yılında gözaltında kaybedilen Hüsamettin Yaman’ın annesi Saffet Yaman hayata gözlerini yumdu.

Cumartesi Anneleri’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “1992 yılında gözaltında kaybedilen Hüsamettin Yaman'ın annesi Saffet Yaman'ı kaybettik. Bir annemiz daha hakikate ve adalete ulaşamadan hayata veda etti” denildi.

Paylaşımda, “Saffet Annemiz rahat uyu; sen vazgeçmedin bizler de Hüsamettin'i aramaktan vazgeçmeyeceğiz” ifadeleri de kullanıldı.

1992 yılında gözaltında kaybedilen Hüsamettin Yaman'ın annesi Saffet Yaman'ı kaybettik. Bir annemiz daha hakikate ve adalete ulaşamadan hayata veda etti.



Saffet Annemiz rahat uyu; sen vazgeçmedin bizler de Hüsamettin'i aramaktan vazgeçmeyeceğiz. pic.twitter.com/V8A2wZ28hK December 4, 2023





Kaynak: Gerçek Gündem