TÜSTAV 'Cumhuriyet Kurulurken Emek, Sermaye ve Sol Sempozyumu' düzenliyor

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı’nın (TÜSTAV) Cumhuriyet’in 100’üncü yılı bağlamında düzenlediği sempozyum dizisinin ikincisi “Cumhuriyet Kurulurken Emek, Sermaye ve Sol” başlığı ile yapılacak.

TÜSTAV 'Cumhuriyet Kurulurken Emek, Sermaye ve Sol Sempozyumu' düzenliyor

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı’nın (TÜSTAV) Cumhuriyet’in 100’üncü yılı bağlamında düzenlediği sempozyum dizisinin ikincisi “Cumhuriyet Kurulurken Emek, Sermaye ve Sol” başlığı ile yapılacak.

Sempozyum 9-10 Aralık 2023 tarihleri arasında Ankara Yılmaz Güney Sahnesi’nde yapılacak.

Etkinliğin konuşmacıları arasında ise şu isimler yer alıyor:

Gökhan Atılgan

Ayşe Köse Badur

Fatmagül Berktay

Tanıl Bora

Yaşar Tolga Cora

Nurşen Gürboğa

Aytül Tamer Torun

Ömer Turan

Erol Ülker

Galip Yalman

Kaynak: Gerçek Gündem

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