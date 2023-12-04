TÜSTAV 'Cumhuriyet Kurulurken Emek, Sermaye ve Sol Sempozyumu' düzenliyor
Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı’nın (TÜSTAV) Cumhuriyet’in 100’üncü yılı bağlamında düzenlediği sempozyum dizisinin ikincisi “Cumhuriyet Kurulurken Emek, Sermaye ve Sol” başlığı ile yapılacak.
Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı’nın (TÜSTAV) Cumhuriyet’in 100’üncü yılı bağlamında düzenlediği sempozyum dizisinin ikincisi “Cumhuriyet Kurulurken Emek, Sermaye ve Sol” başlığı ile yapılacak.
Sempozyum 9-10 Aralık 2023 tarihleri arasında Ankara Yılmaz Güney Sahnesi’nde yapılacak.
Etkinliğin konuşmacıları arasında ise şu isimler yer alıyor:
Gökhan Atılgan
Ayşe Köse Badur
Fatmagül Berktay
Tanıl Bora
Yaşar Tolga Cora
Nurşen Gürboğa
Aytül Tamer Torun
Ömer Turan
Erol Ülker
Galip Yalman
Kaynak: Gerçek Gündem