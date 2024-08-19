Türkiye'de Yangınla Mücadeleyi Kimler Yönetti? İşte Bakan Yardımcılarının Pes Dedirten Meslekleri

Türkiye’nin dört bir yanında ormanlar alevlere teslim olurken, yangınlarla mücadelede bir numaralı sorumlu olan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan İbrahim Yumaklı ve 4 yardımcısının uzmanlık alanları dikkat çekti.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitiren Bakan Yumaklı, bir boya firmasında ve Aljazeera TV’de yöneticilik yaptı. Bunların ardından 2016’da Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyon Direktörü olan Yumaklı daha sonraki dönemde ise Gübre Fabrikaları A.Ş’de görev yapmasının ardından 7 Nisan 2022’de Bakan yardımcısı, 3 Haziran 2023’de Bakan oldu.

Bakan Yumaklı’nın yardımcılarında da durumun bundan çok farklı olmadığı görüldü. Bakan yardımcılarının arasında, veteriner, jinekolog, avukat gibi mesleklere mensup olması dikkat çekti.



İşte Yumaklı’nın yardımcıları ve uzmanlık alanları:

Ebubekir Gizligider, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, avukatlık yaptı. İki dönem AKP Nevşehir Milletvekili olarak TBMM’de yer aldı. 7 Nisan 2022’den bu yana Bakan Yardımcısı.

Ahmet Balcı, Gazi Üniversitesi İktisat mezunu. Polis Akademisinde öğretim üyeliği yaptı. Sayıştay ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde çalıştı. Tarım Kredi ve Gübre Fabrikaları A.Ş’de Genel Müdürlük yaptı. 22 Haziran 2023 Bakan Yardımcısı oldu.

Prof. Dr. Ahmet Gümen, Ankara Veterinerlik Fakültesini bitirdi. Serbest veteriner olarak çalıştı. 1996’da ABD’de doğum ve jinekoloji alanında lisansüstü eğitim yaptı. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı görevinde bulundu. 22 Haziran 2023’den bu yana Bakan Yardımcısı koltuğunda.

Prof. Dr. Ahmet Gümen, Ankara Veterinerlik Fakültesini bitirdi. Serbest veteriner olarak çalıştı. 1996’da ABD’de doğum ve jinekoloji alanında lisansüstü eğitim yaptı. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı görevinde bulundu. 22 Haziran 2023’den bu yana Bakan Yardımcısı koltuğunda.