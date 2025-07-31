Türkiye-Yunanistan Sınırında Bulundu! Tam 73 Kilo

Edirne'de Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nde, 73 kilogram ağırlığında dev bir yayın balığı yakalandı.

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Yunanistan sınırında bulunan Meriç Nehri'nde, Edirneli amatör balıkçılar tarafından oltayla 73 kiloluk yayın balığı yakalandı. Nehirden güçlükle çıkarılan dev balık, hem çevredeki vatandaşlar hem de diğer balıkçılar tarafından ilgiyle izlendi.

Türkiye-Yunanistan Sınırında Bulundu! Tam 73 Kilo - Resim : 1

Yayın balığının yakalandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde balığın nehirden çıkarılma sırasında balıkçıların zorlandığı görüldü.

Yetkililer, Meriç Nehri'nin doğal yapısının ve su seviyesinin büyük yayın balıklarının yaşamına elverişli olduğunu belirtiyor.

Türkiye-Yunanistan Sınırında Bulundu! Tam 73 Kilo - Resim : 2

Kaynak: İHA

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